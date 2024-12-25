التخليص على 529 مركبة كهربائية الأربعاء في "حرة الزرقاء"

وتوقع العيسى التخليص على قرابة ألفي مركبة من المركبات التي يشملها قرار مجلس الوزراء.
وأكد أن الجمعة المقبلة ستكون يوم دوام رسمي في المنطقة الحرة.
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