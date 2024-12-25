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التخليص على 529 مركبة كهربائية الأربعاء في "حرة الزرقاء"

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
الأربعاء، 25-12-2024 06:16 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء ركاد العيسى، إنه جرى التخليص على 529 مركبة مستفيدة من قرار تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الأربعاء.

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وتوقع العيسى  التخليص على قرابة ألفي مركبة من المركبات التي يشملها قرار مجلس الوزراء.


وأكد أن الجمعة المقبلة ستكون يوم دوام رسمي في المنطقة الحرة.

 
gnews

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