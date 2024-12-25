التخليص على 529 مركبة كهربائية الأربعاء في "حرة الزرقاء"

الوكيل الإخباري- قال مدير جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء ركاد العيسى، إنه جرى التخليص على 529 مركبة مستفيدة من قرار تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الأربعاء.

اضافة اعلان



وتوقع العيسى التخليص على قرابة ألفي مركبة من المركبات التي يشملها قرار مجلس الوزراء.