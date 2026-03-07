"التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها

وأشارت المؤسسة في بيان، السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الأحد، إلى أنها وفرت بيئة تدريبية شاملة وآمنة من خلال شبكة تضم 33 معهدا في مختلف محافظات المملكة، مع تركيز خاص على الوصول إلى الفتيات في المناطق الأقل حظا، بما يضمن عدالة الوصول إلى فرص التدريب والتأهيل.
وبينت أنه منذ إطلاق مشروع تعزيز مشاركة الإناث عام 2008، عملت المؤسسة على إزالة التحديات التي تحول دون التحاق المرأة بالتدريب المهني، وتمكنت من تدريب ورفع كفاءة 10000 متدربة في مختلف البرامج والتخصصات، وقدمت لهن حزمة من التسهيلات شملت بدل مواصلات، وتأمين مواد أولية، وتأمين ضد إصابات العمل، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية في مقرات مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات ومراكز الشباب لتسهيل مشاركة السيدات في المناطق البعيدة.
ولفتت إلى أن المؤسسة استحدثت وطورت برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بالتعاون مع شركائها، في برامج تدريبية عديدة وصل عددها إلى 133 برنامجا، وتعد المؤسسة أول مزود تدريب وطني حكومي في مجال حاضنات الأطفال، حيث ينفذ البرنامج في 17 معهدا من معاهدها.
وذكرت المؤسسة أن هذه الجهود أسهمت في تدريب ما يقارب 1100 متدربة في البرامج الصحية وبرامج رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى مساعدة 53 متدربة على فتح حضانات منزلية خاصة بهن، بما يعزز فرص التشغيل الذاتي وريادة الأعمال النسائية.
