الثلاثاء 2025-03-25 02:52 م
 

"التدريب المهني" تحصد المرتبة الرابعة بتصنيف البيانات الحكومية المفتوحة لعام 2024

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري- حلت مؤسسة التدريب المهني في المرتبة الرابعة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية "العشرة الأوائل"، وفقًا للتقرير الإحصائي حول البيانات الحكومية المفتوحة لعام 2024، الصادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهد متواصل من قبل المؤسسة وكوادرها الذين أدركوا أهمية البيانات الحكومية كأحد الموارد الوطنية القيمة التي تسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة تمكن المواطنين والجهات المختلفة من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وتطوير السياسات المستندة إلى بيانات دقيقة.


وأضافت، إن هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج تعاون مثمر بين مختلف مديريات المؤسسة التي عملت بلا كلل على تجهيز بياناتها، وتقديمها وفق أعلى المعايير في استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات اللجنة المختصة بهذا المجال، وبفضل هذا الالتزام تمكنت المؤسسة من تحقيق هذا المنجز المشترك الذي يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في دعم الشفافية من خلال البيانات المفتوحة.


وقدمت المؤسسة الشكر لجميع المديريات والكوادر التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم، مؤكدة استمرارها في نهجها الداعم للابتكار والتطوير المستند إلى البيانات لما له من أثر إيجابي على مسيرة التنمية والتحديث في المملكة.

 
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