"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، تأتي الدورة في إطار دور المؤسسة الإقليمي في نقل الخبرات وبناء القدرات في مجال السلامة المهنية.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس رأفت الصوافين، إن الدورة تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الإقليمي في مجال السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن المعهد يسعى لتعزيز مكانته كمركز تدريبي رائد على المستوى الإقليمي، وتطوير مهارات المشاركين بما يضمن بيئات عمل آمنة ومستدامة.
وأضاف الصوافين أن المؤسسة مستمرة في دعم جهود بناء القدرات ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في الأردن والدول الشقيقة والصديقة.
وعبر مدير قسم الصحة المهنية وأحد أعضاء الوفد العراقي محمد جواد، عن شكره لمعهد السلامة والصحة المهنية في الأردن على الاستضافة والتنظيم، وللوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمها الذي ساهم في نجاح الدورة.
وأكد أن البرنامج شكل تجربة مهنية مهمة للمشاركين، لما تضمنه من محتوى علمي وتطبيقي رفيع المستوى، ويسهم في تعزيز القدرات المؤسسية ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا حرصهم على نقل المعارف المكتسبة إلى مواقع عملهم في العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق.
كما ثمّن مدير التخطيط في إقليم كردستان العراق محمد أمين، جهود الأردن ومؤسسة التدريب المهني في تنظيم الدورة، مشيدًا بحسن الضيافة والمستوى المهني المتقدم للبرنامج التدريبي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقافة الوقاية والحد من المخاطر المهنية وتطوير القدرات البشرية في هذا المجال الحيوي.
وشملت الدورة محاور نظرية وعملية متقدمة، تناولت تشريعات وإدارة السلامة والصحة المهنية، ومعدات الوقاية الشخصية، والنظام الإحصائي لإصابات العمل، والمخاطر الفيزيائية والكيميائية، وأجهزة القياس، والمخاطر الإنشائية والكهربائية، والوقاية من الحريق وخطط الطوارئ، والمخاطر النفسية، إضافة إلى تدريبات عملية في الإسعافات الأولية وزيارات ميدانية متخصصة، بما أسهم في رفع كفاءة المشاركين وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئات العمل.
