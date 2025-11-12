التدريب المهني تُشارك في مؤتمر عربي حول إعادة تشكيل التعليم والتدريب المهني والتقني

ويأتي هذا الحضور في سياق توجهات المؤسسة الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتدريب المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي، وبما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة في مرحلتها الثانية (2026–2029)، التي تؤكد على تطوير رأس المال البشري وتمكين الشباب بمهارات المستقبل المرتبطة بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمي.
ومثّل المؤسّسة في هذا المحفل العلمي العربي مدير مديرية الاتصال والإعلام الناطق الإعلامي لها الدكتور جعفر فالح الروسان، الذي قدّم ورقة بحثية غنية بالمعرفة بعنوان: "تجربة مؤسّسة التدريب المهني في دعم التحول نحو التدريب المهني بما يواكب متطلبات سوق العمل"، استعرض خلالها الخطة الاستراتيجية للمؤسّسة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز جودة البرامج التدريبية وربطها بفرص التشغيل، بما يحقق شعار المؤسسة: "التدريب من أجل التشغيل".
ويُعد المؤتمر أحد أبرز المنصات العلمية العربية المعنية بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي، بمشاركة واسعة من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التدريبية من مختلف الدول العربية، حيث نوقشت خلاله قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل التعليم والتدريب المهني في ضوء التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، إلى جانب عرض تجارب عربية رائدة ومبادرات مبتكرة في مجال المواءمة مع متطلبات سوق العمل وبناء المهارات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وشهد المؤتمر تكريم مؤسّسة التدريب المهني لمعالي عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، تقديراً لجهوده في دعم مسيرة البحث العلمي والتنمية في الوطن العربي.
