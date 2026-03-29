التدريب المهني تطلق حملة رقمية وطنية بعنوان "وثّق" لتحديث بيانات خريجيها

وتأتي الحملة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتطوير خدمات متابعة الخريجين، وبناء قاعدة بيانات وطنية محدثة وموثوقة، تُمكّن وحدة تشغيل الخريجين من التواصل المباشر والسريع مع الخريجين عند توفر فرص العمل والتشبيك المهني، بما يسرّع إجراءات الترشيح للوظائف وفق التخصصات المهنية ومناطق السكن.
وأكدت المؤسسة، في بيان، اليوم الاحد، أن إطلاق الحملة يعكس توجهها نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات التشغيلية المقدمة للخريجين، لا سيما في ظل تغيّر بيانات الاتصال لدى عدد من الخريجين، الأمر الذي كان يحدّ من الوصول إليهم والاستفادة المثلى من الفرص التشغيلية المتاحة.
وتعتمد الحملة على آلية رقمية سهلة وآمنة تتيح للخريجين تحديث بياناتهم خلال دقائق معدودة، وتشمل رقم الهاتف، المحافظة، التخصص، وعدد سنوات الخبرة، على أن تُربط البيانات مباشرة بوحدة تشغيل الخريجين في المؤسسة لضمان سرعة التواصل والاستجابة عند توفر فرص العمل.
وتستهدف الحملة جميع خريجي مؤسسة التدريب المهني من مختلف السنوات والتخصصات، حيث سيتم تنفيذها عبر القنوات الرسمية للمؤسسة والمعاهد التابعة لها، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الخريجين، من خلال نشر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والتعميمات ورسائل التذكير الدورية.
ودعت مؤسسة التدريب المهني جميع خريجيها إلى المبادرة بتحديث بياناتهم من خلال الدخول إلى الرابط المخصص لحملة "وثّق" وتعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://forms.cloud.microsoft/r/W1CH26pviG.
