التدريب المهني توقع اتفاقيات تأهيل وتشغيل

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال زيارته إلى مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني وتأكيد سموه خلال الزيارة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير برامج التدريب المهني والتقني، وبما يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع السياحة والفندقة، انسجاما لرؤية التحديث الاقتصادي "المرحلة الثانية 2025_2028".
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