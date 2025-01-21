التدريب المهني توقع اتفاقيات تأهيل وتشغيل

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة التدريب المهني أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع شركات رائدة في مختلف القطاعات، لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل تلبي متطلبات سوق العمل، لاسيما في مجال السياحة والفندقة وبما يسهم في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات المرتبطة به.

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