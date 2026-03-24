"التدريب المهني" في الطفيلة يطلق حملات توعوية

الوكيل الإخباري- أطلق معهد تدريب مهني الطفيلة – ذكور، حملات توعوية لتعريف الشباب ببرامج التدريب المهني في محافظة الطفيلة، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة التدريب المهني وتمكين الشباب، وفتح آفاق أوسع أمامهم للانخراط في سوق العمل.





وقال مدير المعهد المهندس محمد المرايات إن الحملات، التي تنفذ بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الشبابية والأندية، تستهدف استقطاب الشباب وتشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب المهني التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب متطلباته المتجددة.



وأضاف أن الحملات تتضمن عقد محاضرات توعوية ميدانية، حيث انطلقت أولى فعالياتها في مركز شابات بصيرا، واستهدفت مجموعة من الشباب، جرى خلالها التعريف بالبرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها المعهد، والدور الذي تؤديه في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم مهنيا، بما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة مؤسسة التدريب المهني الرامية إلى نشر الوعي بأهمية التدريب المهني كخيار مهني واعد، وإعداد كوادر مهنية مؤهلة وفق أحدث المعايير التدريبية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ورفد مختلف القطاعات بكفاءات مدربة وقادرة على المنافسة.



وبين أن التسجيل في برامج المعهد يشمل عددا من العائلات المهنية التي تشهد طلبا متزايدا في سوق العمل، الأمر الذي يتيح أمام الشباب فرصا حقيقية لبناء مستقبل مهني مستدام قائم على المهارة والإنتاجية.







