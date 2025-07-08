التدريب المهني ووزارة الزراعة تطلقان مرحلة ثانية من مشروع "أرضي"

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، تهدف الدورات إلى تزويد الشباب والشابات في المناطق الزراعية بالمهارات العملية في مجالات التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، ما يعزز فرصهم في دخول سوق العمل أو إنشاء مشاريع منزلية إنتاجية.
وتوزع الدورات حسب المحافظات: محافظة معان – لواء الشوبك دورة تجفيف خضار وفواكه، ومحافظة الطفيلة دورة صناعة الألبان والأجبان، وصناعة المربيات والمخللات، ومحافظة الكرك غور الصافي: دورة مربيات ومخللات، ومنطقة القصر: دورة مساعد طاه، ومحافظة مادبا دورة مربيات ومخللات ودورة مساعد طاه، ومحافظة البلقاء الفحيص دورة معجنات.
كما توزعت أيضا على وادي السير: دورة معجنات، وعين الباشا: دورة مزارع مشاتل ونبات زينة، ودير علا: دورة مربيات ومخللات، ومحافظة الزرقاء الرصيفة: دورة معجنات، الأزرق: دورة بستنة، العاصمة – القويسمة دورة معجنات، ومحافظة إربد المشارع: دورة مزارع نباتات زينة، ولواء الكورة: دورة مربيات ومخللات، والمزار الشمالي: دورة مربيات ومخللات، ومحافظة المفرق البادية الشمالية الشرقية: دورة تجفيف خضار وفواكه، دورة مربيات ومخللات، ومحافظة جرش دورة صناعة الألبان والأجبان، ومحافظة عجلون كفرنجة: دورة مربيات ومخللات، والقصبة: دورة تجفيف خضار وفواكه.
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