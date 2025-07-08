التدريب المهني ووزارة الزراعة تطلقان مرحلة ثانية من مشروع "أرضي"

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة التدريب المهني المرحلة الثانية من دورات مشروع "أرضي"، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في مختلف المحافظات.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، تهدف الدورات إلى تزويد الشباب والشابات في المناطق الزراعية بالمهارات العملية في مجالات التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، ما يعزز فرصهم في دخول سوق العمل أو إنشاء مشاريع منزلية إنتاجية.



وتوزع الدورات حسب المحافظات: محافظة معان – لواء الشوبك دورة تجفيف خضار وفواكه، ومحافظة الطفيلة دورة صناعة الألبان والأجبان، وصناعة المربيات والمخللات، ومحافظة الكرك غور الصافي: دورة مربيات ومخللات، ومنطقة القصر: دورة مساعد طاه، ومحافظة مادبا دورة مربيات ومخللات ودورة مساعد طاه، ومحافظة البلقاء الفحيص دورة معجنات.