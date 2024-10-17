 
الخميس 2024-10-17 02:36 م
 
 

التربية: إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس

جانب من الانتخابات
جانب من انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية
الخميس، 17-10-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري-    أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية في جميع مدارس المملكة للصفوف من الخامس الأساسي حتى الثاني عشر.

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وبحسب بيان للوزارة، تهدف هذه المجالس إلى تعزيز مشاركة الطلاب بإعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها، وتقديم اقتراحاتهم لتحسين آليات التواصل، وإعداد جيل قيادي يتحمل المسؤولية ويمتلك مهارات الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف، وتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وقيم الحوار والتسامح.


ولفتت إلى أن هذه المجالس تتولى إجراء أبحاث حول قضايا تهم المدرسة والمجتمع، واقتراح حلول للمشكلات بالتعاون مع المرشد التربوي والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني إضافة إلى إعداد وتنفيذ مبادرات لتحسين العملية التعليمية والبيئة المدرسية.


وأشارت الوزارة إلى أنها عقدت دورات تدريبية لمديري المدارس لتوضيح التعليمات الخاصة بالانتخابات والدليل الإجرائي للمجالس، إلى جانب نماذج المتابعة والتقييم.


من جهتهم، أشاد مديرو المدارس بهذه التجربة الديمقراطية، مؤكدين سير العملية الانتخابية بنجاح وروح عالية، فيما عبر الطلاب عن فرحتهم بالمشاركة التي تساهم في تعزيز الوعي السياسي والديمقراطي لديهم.

 
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