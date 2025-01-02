التربية: إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين لتواطئهم بتنفيذ تعليمات الامتحان

كما قرر العجارمة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس القاعة ومساعده والمراقبين للوقوف على حيثيات التواطؤ الذي جرى في إحدى القاعات الامتحانات لاتخاذ العقوبة المناسبة.
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