 
الخميس 2025-01-02 04:20 م
 

التربية: إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين لتواطئهم بتنفيذ تعليمات الامتحان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 02-01-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-    قرر رئيس لجنة الامتحان العام؛ الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين بسبب تواطؤهم في تنفيذ التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة.

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كما قرر العجارمة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس القاعة ومساعده والمراقبين للوقوف على حيثيات التواطؤ الذي جرى في إحدى القاعات الامتحانات لاتخاذ العقوبة المناسبة.

 
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