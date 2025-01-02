التربية: إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين لتواطئهم بتنفيذ تعليمات الامتحان

الوكيل الإخباري- قرر رئيس لجنة الامتحان العام؛ الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين بسبب تواطؤهم في تنفيذ التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة.

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