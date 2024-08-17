التربية: استلمنا قرابة 20 مدرسة جديدة

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الوكيل الإخباري- قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم سحر الشخاترة، السبت، إنّ الوزارة استلمت قرابة 20 مدرسة جديدة بمناطق مختلفة في المملكة.



وأضافت الشخاترة، أنّ الوزارة أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال طلبة المدارس للعام الدراسي 2024 – 2025 الأحد .



وأشارت إلى أن الوزارة عينت 3 آلاف معلم ومعلمة من خريجي دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين لبرنامج "الفيتك"، كما أجرت صيانة لـ473 مدرسة على مستوى المملكة وبكلفة بلغت 15 مليون دينار، بالإضافة إلى إضافات غرف صفية لـ24 مدرسه وبكلفة بلغت 6 ملايين دينار.