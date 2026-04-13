التربية: الانتهاء من إعداد جميع الأوراق الامتحانية للتوجيهي

وقال العجارمة خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن هناك نحو 330 ألف طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان العام سواء من طلبة الحادي عشر والثاني عشر والطلبة الذين تقدموا في سنوات سابقة.
وأضاف أن الوزارة أنهت إعداد جميع الأوراق الامتحانية وتجري الآن عملية سحب الأوراق الامتحانية وتم اختيار قاعات الامتحانات ورؤساء القاعات والمساعدين.
وأشار العجارمة إلى أن الوزارة ستعقد امتحان التوجيهي في 15 حزيران المقبل ودون أي تحديات بفضل جهودها الاستباقية.
أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة يكشف آخر تطورات امتحان #التوجيهي#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/A2Bt8Z6uzs— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 13, 2026
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور
-
وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية
-
الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه
-
الإحصاءات: تغيّرات محدودة في معدلات التضخم في المملكة
-
الجمارك الأردنية تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية
-
التربية توضح حول الحذف من مناهج التوجيهي
-
دعوة الأردن للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس للاستثمار في طشقند
-
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة