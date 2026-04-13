الإثنين 2026-04-13 02:03 م

التربية: الانتهاء من إعداد جميع الأوراق الامتحانية للتوجيهي

جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 13-04-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة انتهاء الوزارة من كافة ترتيبات امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".اضافة اعلان


وقال العجارمة خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن هناك نحو 330 ألف طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان العام سواء من طلبة الحادي عشر والثاني عشر والطلبة الذين تقدموا في سنوات سابقة.

وأضاف أن الوزارة أنهت إعداد جميع الأوراق الامتحانية وتجري الآن عملية سحب الأوراق الامتحانية وتم اختيار قاعات الامتحانات ورؤساء القاعات والمساعدين.

وأشار العجارمة إلى أن الوزارة ستعقد امتحان التوجيهي في 15 حزيران المقبل ودون أي تحديات بفضل جهودها الاستباقية.
 
 


تعبيرية

