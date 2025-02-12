التربية : الوزارة عينت أكثر من 1500 معلم متخصص بالتعليم المهني والتقني

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم شعبة بيتك في مدرسة لب الثانوية الشاملة للبنات بلواء ذيبان في اطار خطة الوزارة التوسع في برنامج التعليم التقني والمهني "بتك".

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وقال العجارمة ان هذا المشروع الكبير الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم للتوسع في التعليم المهني والتقني والمعترف به في اكثر 62 دولة في العالم يسعى لتخريج طلبة قادرين على دخول سوق العمل وتحقيق فرصة عمل لهم وبنفس الوقت يمكنهم من الالتحاق في تخصصات جامعية.



واضاف ان الوزارة عينت أكثر من 1500 معلم متخصص بالتعليم المهني والتقني وقامت على تدريبهم وعملت على إجراء صيانة للمدارس وافتتاح غرف تعليمية تخدم التعليم التقني والمهني بكلفة تتجاوز لأكثر من 20 مليون دينار و46 من العطاءات اللوازمية بقيمة تتجاوز 10 مليون وهذا ما جعل الوزارة تنفذ المشروع بنجاح.