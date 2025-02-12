التربية : الوزارة عينت أكثر من 1500 معلم متخصص بالتعليم المهني والتقني

وقال العجارمة ان هذا المشروع الكبير الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم للتوسع في التعليم المهني والتقني والمعترف به في اكثر 62 دولة في العالم يسعى لتخريج طلبة قادرين على دخول سوق العمل وتحقيق فرصة عمل لهم وبنفس الوقت يمكنهم من الالتحاق في تخصصات جامعية.
واضاف ان الوزارة عينت أكثر من 1500 معلم متخصص بالتعليم المهني والتقني وقامت على تدريبهم وعملت على إجراء صيانة للمدارس وافتتاح غرف تعليمية تخدم التعليم التقني والمهني بكلفة تتجاوز لأكثر من 20 مليون دينار و46 من العطاءات اللوازمية بقيمة تتجاوز 10 مليون وهذا ما جعل الوزارة تنفذ المشروع بنجاح.
وبين ان الوازارة معنية بتنفيذ حملات ارشادية واسعة للتوعية بالتعليم التقني والمهني بالتعاون والتشارك مع ابناء المجتمع المحلي لتوجيه الطلبة والاهالي للتحول نحو هذا التعليم مشددا انه يحظى بعناية خاصة من الحكومة لتحسين وتجويد نوعية التعليم في الاردن باعتباره يمثل مستقبل التعليم في الاردن.
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