الثلاثاء 2025-06-17 08:48 م
 

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 17-06-2025 08:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة المقرر في يوم 26 حزيران (العطلة الرسمية) وأن الامتحان سيبقى في موعده.

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وأضافت الوزارة، أنه صادف في الدورة الصيفية الماضية عطلة رأس السنة الهجرية في أحد أيام الامتحانات، ولم يجر عليه أي تغيير وبقي في موعده، كما أن الاختبارات المدرسية كانت تعقد أيام السبت وهي أيام عطل.


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قرر في بلاغ رسمي، تعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الخميس السَّادس والعشرين من حزيران الجاري، الموافق للأول من محرَّم لسنة 1447 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة.


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 
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