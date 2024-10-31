التربية: انتهاء مهلة التسجيل لتكميلية التوجيهي مساء اليوم الخميس

وقالت الوزارة إن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.
وأوضحت أنه سيتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين. كما يجب على الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها، مع إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.
وأشارت الوزارة إلى أن رسوم الاشتراك لجميع المسجلين هي 20 دينارًا رسم اشتراك، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة، و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.
يشار أن وزارة التربية قد أعلنت مسبقًا انتهاء التسجيل في 23 من أكتوبر، لتعلن لاحقًا منح مهلة لجميع الطلبة لمدة 3 أيام حتى تاريخ اليوم الخميس 31 أكتوبر.
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