التربية: بدء التسجيل في رياض الأطفال اعتبارا من 3 أيار المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تسجيل الأطفال من (مواليد عام 2021) في رياض الأطفال الموجودة في المدارس الحكومية اعتبارا من يوم الأحد (2026/5/3) وحتى يوم الخميس ( 4-6-2026).

اضافة اعلان

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن عملية تسجيل الطفل في المدرسة التي يرغب ولي الأمر تسجيل الطفل فيها تتم بموجب شهادة ميلاد صادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها.

وأضافت أنه لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مديرية التربية والتعليم أو المدرسة المنوي تسجيل الطفل فيها للاطلاع على الإرشادات الخاصة بعملية التسجيل.

للاطلاع على نماذج التسجيل لرياض الأطفال الحكومية أنقر هنا

