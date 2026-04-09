الخميس 2026-04-09 11:04 م

التربية: بيئة صحية متكاملة في مدارس الأردن

التربية: بيئة صحية متكاملة في مدارس الأردن
التربية: بيئة صحية متكاملة في مدارس الأردن
 
الخميس، 09-04-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، حرص الوزارة على توفير البيئة الصحية في المدارس، مشيرًا إلى الشراكة القائمة بين الوزارة ووزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أكد العجارمة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لبرنامج المدارس الصحية، بحضور أعضاء اللجنة والمدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، دعم الوزارة وإيمانها بالبرنامج، خاصة وأنه يسهم في توفير الصحة السليمة في المدرسة وبناء الثقافة الصحية لدى أبنائنا الطلبة ونشر الوعي المجتمعي في هذا الجانب.

من جانبها، عرضت الدكتورة عريفج الاستراتيجية الجديدة للجمعية، التي تم إطلاقها خلال فعالية 20 عامًا على انطلاق الجمعية، والرؤية والرسالة وركائز الاستراتيجية للأعوام العشرة المقبلة.

وأكدت أهمية الدور التكاملي الذي تقوم به الجمعية الملكية ضمن مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وأثر الدمج في منهجية المبادرة وتأطيرها ضمن معايير مدروسة، وكذلك التوافق على معايير مسابقة مبادرة "لمدرستي أنتمي" وبنود التقييم.

وأعربت عن شكرها لفريق العمل في الوزارتين لدورهما الكبير في دعم تنفيذ المشروع لتوفير بيئة مدرسية صحية ومتميزة، مؤكدة أهمية مأسسة العمل الصحي وبناء الثقافة الصحية في المدرسة، مشيدة بالدور الكبير الذي تضطلع به الإدارات المختلفة في وزارة التربية والتعليم في المساهمة في تحقيق أهداف برنامج المدارس الصحية والمبادرة على حد سواء.

وتضمنت فعاليات الاجتماع عرضًا للمشاريع المختلفة والمتخصصة التي تطبقها الجمعية الملكية للتوعية الصحية تحت مظلة برنامج المدارس الصحية، ومستجدات البرنامج من حيث عدد المدارس المشاركة وآلية التطبيق.

وفي ختام اللقاء، أكدت اللجنة ضرورة أتمتة معلومات الطلبة الصحية وتوثيقها بما يخدم بناء بيئة مدرسية داعمة ومحتضنة لاحتياجاتهم المختلفة.
 
 


