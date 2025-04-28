"التربية" تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أعربت الوزارة عن شكرها للمدارس المستقلة الدولية على مبادرتها بصيانة مدرستي البنيات الثانوية للبنين الفترة الصباحية، وأبو عبيدة عامر بن الجراح الفترة المسائية، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ناعور.
وثمنت الوزارة الدور التشاركي الذي يضطلع به المجتمع المحلي في دعم وتحسين البيئة التعليمية، داعية المؤسسات الوطنية العامة والخاصة كافة إلى الاقتداء بهذه المبادرة والمساهمة في دعم العملية التربوية في وطننا العزيز وتوفير متطلباتها.
من جهته، بين مدير عام المدارس الدكتور عمار النوايسة، بحضور رئيس مجلس إدارتها نبيل حسين، أن المبادرة تأتي ضمن إطار مشاركة المدرسة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وتهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير بيئة أكثر أمانا وراحة للطلبة.
وأشاد بالدور الكبير الذي اضطلعت به وزارة التربية في إنجاح هذه المبادرة، التي تعتبر ثمرة طيبة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الأعمال المنجزة صيانة المرافق الصحية في المدرستين، حيث تم إصلاح دورات المياه، وتركيب صنابير الماء، وإصلاح المغاسل، والتمديدات الكهربائية، إضافة إلى صيانة خطوط الصرف الصحي.
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