"التربية" تؤكد أهمية الشراكة مع الاتحادات الرياضية

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، أهمية تعزيز الشراكات مع الاتحادات الرياضية الوطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية، بما يسهم في تطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بمستوى الطلبة بدنيا ومهاريا وصحيا.

وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء، أشار العجارمة، خلال استقباله وفد الاتحاد الأردني للبيسبول والسوفتبول برئاسة سهيل مقابلة، وعضوية الناطقة الإعلامية آلاء المجالي وأمين السر أمجد العتوم، إلى دور الاتحاد خلال العامين الماضيين في نشر هذه الرياضة الحديثة وتعزيز حضورها على المستويين الوطني والدولي.



وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، لا سيما في مجال تأهيل وتدريب معلمي التربية الرياضية (تدريبيا وتحكيميا وإداريا) في مختلف مديريات التربية والتعليم، وتمكينهم من نقل معارف ومهارات وقيم رياضة البيسبول إلى الطلبة، بما يفضي ابتداء إلى إنشاء فرق مدرسية على مستوى المدارس والمديريات، وصولا إلى تشكيل منتخب مدرسي قادر على تمثيل الأردن في المحافل العربية والدولية.



وعرض وفد الاتحاد لأبرز مميزات رياضة البيسبول، بوصفها نسخة مطورة من اللعبة الكلاسيكية، والتي تمتاز بسهولة تطبيقها داخل البيئة المدرسية وقلة تكاليفها، إذ لا تتطلب ممارستها سوى كرة مطاطية ومساحة لعب محدودة لا تتعدى 21 مترا، فضلا عن إمكانية ممارستها من الطلبة من كلا الجنسين وفي مختلف الفئات العمرية.