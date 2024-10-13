 
الأحد 2024-10-13 06:11 م
 

"التربية" تؤكد تزويد الحركة الكشفية بالمعرفة والخبرات

الكشافة
جانب من اللقاء
الأحد، 13-10-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أجمل الطويقات، أهمية دراسة "الشارة الخشبية" لتزويد القادة الكشفيين بالمعرفة والخبرات اللازمة.

اضافة اعلان


وأشار الطويقات، خلال لقائه امس السبت، بمشاركين في الدراسة في مخيم شهداء معركة الكرامة، إلى أهمية الحركة الكشفية ودور الوزارة في دعم القادة بالمهارات الضرورية لقيادة وحداتهم الكشفية بشكل فعّال.


ويشارك في الدراسة نحو 100 قائد كشفي يمثلون مديريات التربية والتعليم في المملكة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاصلين على مؤهل كشفي قائد تدريب دولي.


وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية في تنظيم هذه اللقاءات، مؤكدين أنها تعكس التزام الوزارة بتعزيز الحركة الكشفية ورفع مستوى أدائها في المدارس.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية خبراء: تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات الخدمات يعزز الاستثمار ويزيد فرص العمل

غزة

فلسطين أبو محفوظ:التصعيد الإسرائيلي في محافظة الشمال جريمة إبادة وتطهير عرقي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

العيسوي يعزي آل أبزاخ

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل أبزاخ

أرشيفية من القصف على قطاع غزة

فلسطين "الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة



 


الأكثر مشاهدة