"التربية" تؤكد تزويد الحركة الكشفية بالمعرفة والخبرات

وأشار الطويقات، خلال لقائه امس السبت، بمشاركين في الدراسة في مخيم شهداء معركة الكرامة، إلى أهمية الحركة الكشفية ودور الوزارة في دعم القادة بالمهارات الضرورية لقيادة وحداتهم الكشفية بشكل فعّال.
ويشارك في الدراسة نحو 100 قائد كشفي يمثلون مديريات التربية والتعليم في المملكة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاصلين على مؤهل كشفي قائد تدريب دولي.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية في تنظيم هذه اللقاءات، مؤكدين أنها تعكس التزام الوزارة بتعزيز الحركة الكشفية ورفع مستوى أدائها في المدارس.
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