"التربية" تؤكد تزويد الحركة الكشفية بالمعرفة والخبرات

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أجمل الطويقات، أهمية دراسة "الشارة الخشبية" لتزويد القادة الكشفيين بالمعرفة والخبرات اللازمة.

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وأشار الطويقات، خلال لقائه امس السبت، بمشاركين في الدراسة في مخيم شهداء معركة الكرامة، إلى أهمية الحركة الكشفية ودور الوزارة في دعم القادة بالمهارات الضرورية لقيادة وحداتهم الكشفية بشكل فعّال.



ويشارك في الدراسة نحو 100 قائد كشفي يمثلون مديريات التربية والتعليم في المملكة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاصلين على مؤهل كشفي قائد تدريب دولي.