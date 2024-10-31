التربية تؤكد جاهزيتها لعقد الامتحان التكميلي للتوجيهي

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم جاهزية الوزارة لعقد الامتحان التكميلي للتوجيهي، مشددا على رفد كل قاعات الامتحانات في المدارس بوسائل التدفئة والمقاعد المريحة للطلبة من أجل توفير بيئة مريحة ومناسبة لإجراء الامتحانات.

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وقال اليوم الخميس، إن هناك لجان من مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات المملكة تتأكد من جاهزية قاعات الامتحانات قبل وأثناء عقد الامتحانات.

وأضاف أن موعد بدء الامتحانات في الدورة التكميلية للتوجيهي كونها تأتي في فصل الشتاء سيكون عند الساعة الحادية عشرة صباحا أي كما جرت العادة خلال الدورات التكميلية.



وأوضح أن عقد الامتحان في الساعة 11 صباحا بدلا من الساعة 10 كما كان يجري في الامتحان العام فقط، يأتي للمحافظة على سلامة الطلبة في ظل زيادة حالات الانجماد والصقيع في الشتاء.