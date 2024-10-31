 
الخميس 2024-10-31 01:28 م
 

التربية تؤكد جاهزيتها لعقد الامتحان التكميلي للتوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 10:37 ص

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم جاهزية الوزارة لعقد الامتحان التكميلي للتوجيهي، مشددا على رفد كل قاعات الامتحانات في المدارس بوسائل التدفئة والمقاعد المريحة للطلبة من أجل توفير بيئة مريحة ومناسبة لإجراء الامتحانات.

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وقال اليوم الخميس، إن هناك لجان من مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات المملكة تتأكد من جاهزية قاعات الامتحانات قبل وأثناء عقد الامتحانات.

 

وأضاف أن موعد بدء الامتحانات في الدورة التكميلية للتوجيهي كونها تأتي في فصل الشتاء سيكون عند الساعة الحادية عشرة صباحا أي كما جرت العادة خلال الدورات التكميلية.

وأوضح أن عقد الامتحان في الساعة 11 صباحا بدلا من الساعة 10 كما كان يجري في الامتحان العام فقط، يأتي للمحافظة على سلامة الطلبة في ظل زيادة حالات الانجماد والصقيع  في الشتاء.

 

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع دائرة الأرصاد الجوية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة للوقوف على الحالة الجوية وإمكانية عقد الامتحانات، موضحا أنه تم تأجيل عقد بعض المباحث في دورات سابقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وتنتهي اليوم الخميس عملية التسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي 2024 وذلك بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.

 
gnews

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