التربية تؤكد جاهزيتها لعقد الامتحان التكميلي للتوجيهي

وأوضح أن عقد الامتحان في الساعة 11 صباحا بدلا من الساعة 10 كما كان يجري في الامتحان العام فقط، يأتي للمحافظة على سلامة الطلبة في ظل زيادة حالات الانجماد والصقيع في الشتاء.
هذا وتنتهي اليوم الخميس عملية التسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي 2024 وذلك بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.
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