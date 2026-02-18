"التربية" تبحث وسفارة أذربيجان التعاون في مجال التعليم

وأشار محافظة إلى خطط وبرامج تطويرية تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية، مؤكدا أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما.
ولفت النظر إلى العلاقات الثنائية في مجالات التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين الجامعات الأردنية والأذرية؛ خاصة في مجال القبول الجامعي للطلبة بين البلدين، وإمكانية تقديم برامج تعليمية مشتركة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق برفع مستوى المعارف لديهم في اللغة العربية.
من جانبه، أشاد السفير الأذري بالعلاقات التعليمية بين البلدين والإنجازات المهمة التي حققتها المؤسسة التربوية الأردنية، وما تحظى به من مكانة متقدمة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا حرص بلاده تعزيز وتطوير هذه العلاقات.
