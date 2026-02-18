الأربعاء 2026-02-18 10:46 م

"التربية" تبحث وسفارة أذربيجان التعاون في مجال التعليم

الأربعاء، 18-02-2026 10:35 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين شاكر أوغلو عبداللاييف، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات وخاصة التعليمية منها.

وأشار محافظة إلى خطط وبرامج تطويرية تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية، مؤكدا أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما.


ولفت النظر إلى العلاقات الثنائية في مجالات التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين الجامعات الأردنية والأذرية؛ خاصة في مجال القبول الجامعي للطلبة بين البلدين، وإمكانية تقديم برامج تعليمية مشتركة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق برفع مستوى المعارف لديهم في اللغة العربية.


من جانبه، أشاد السفير الأذري بالعلاقات التعليمية بين البلدين والإنجازات المهمة التي حققتها المؤسسة التربوية الأردنية، وما تحظى به من مكانة متقدمة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا حرص بلاده تعزيز وتطوير هذه العلاقات.

 
 


