التربية تبدأ باستقبال طلبات "التعليم الإضافي" إلكترونيًا

10:34 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي إلكترونيًا، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو 2024. اضافة اعلان





ودعت الوزارة المتقدمين إلى استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب، مشددة على عدم مراجعة مبنى الوزارة لأي سبب، وأن المراجعة الشخصية تكون فقط في مديرية التربية والتعليم التابع لها المتقدم لاعتماد الطلب، عبر تقديم المصدقة الجامعية والهوية الشخصية.



وأكدت الوزارة أن مراجعة المديرية شرط أساسي لاعتماد الطلب والتقدّم للامتحان، مع ضرورة إحضار الهوية والمصدقة الجامعية ونسخة مطبوعة من الطلب.



ومن ضمن التعليمات الفنية، شدّدت الوزارة على ضرورة التأكد من أن خانة "سنة التقديم" تساوي 2025، وظهور رقم تسلسلي بعد الحفظ، لضمان صلاحية الطلب.



كما أوضحت أن التقديم يقتصر على التخصصات المدرجة ضمن القائمة المنسدلة، ويُطلب من المتقدم الخروج دون حفظ في حال عدم ظهور التخصص، تجنبًا للمساءلة.



وقد تم إدراج مباحث BTEC وتخصصات علم النفس، علم الاجتماع، والفلسفة ضمن التخصصات المعتمدة لتغطية احتياجات المدارس المهنية، إضافة إلى إمكانية تفعيل خانة "دبلوم عالي لإعداد المعلمين" إلكترونيًا.



وأكدت الوزارة أن المتقدّم يتحمّل كامل المسؤولية عن دقة البيانات المقدّمة، وأن إدخال معلومات غير صحيحة يُعرضه للمساءلة القانونية.



وأشارت إلى أن بعض التخصصات تُعد شاملة، مثل: "الشريعة والفقه" ضمن "التربية الإسلامية"، و"هندسة الحاسوب" ضمن "الحاسوب"، كما خصصت "الإرشاد التربوي" و"المكتبات" لشواغر المخيمات السورية فقط.



ويُطلب من المتقدم الاحتفاظ بنسخة ورقية من الطلب بعد الحفظ، مع إمكانية تعديل البيانات خلال فترة التقديم فقط.



وفي حال كان الطلب مقدمًا في السنوات السابقة، يمكن تفعيله دون تعديل المؤهل.



وسيُجرى امتحان تنافسي للمقبولين، وتُعلن الأسماء ومواعيد الامتحانات على موقع الوزارة، علمًا بأن الامتحانات المعتمدة منذ عام 2017 لا يُعاد تقديمها.



ويُسمح بالتقديم للواء واحد فقط، على أن يُعتمد اللواء المذكور في الهوية، مع إمكانية اختيار لواء آخر دون أولوية التعيين حتى تعيين أبناء اللواء أولًا.



وأكدت الوزارة أن الأولوية في التعيين ستكون لحاملي التخصص المطابق للمبحث، وإذا لم يتوفر، يُلجأ لتخصصات بديلة.