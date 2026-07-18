التربية تتوقع إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب

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الوكيل الإخباري- توقعت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الحالية خلال النصف الأول من آب 2026. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الوزارة، محمود الحياصات، السبت، إن عملية التصحيح بدأت منذ اليوم الأول للامتحانات، حيث تخضع أوراق الماسح الضوئي لأكثر من 12 مرحلة من التدقيق، فيما يتم تصحيح الدفاتر الامتحانية في 38 مركزا، بمشاركة نحو 9 آلاف مصحح، وتخضع لأكثر من 27 مرحلة من التصحيح والمراجعة لضمان الدقة.



وأضاف أنه نجاز تصحيح أكثر من نصف المباحث، فيما تتواصل عمليات التدقيق والمطابقة قبل إعلان النتائج، مبينا أن استخراج النتائج يستغرق عادة نحو شهر من آخر امتحان.



وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أنهت، السبت، امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، بعد أن تقدم في آخر أيامها نحو 74 ألف طالب وطالبة لامتحان العلوم الحياتية، ونحو 34 ألفًا لامتحان التربية الإسلامية.



وأكد أن الدورة الحالية شهدت انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات، إذ بلغت نحو 250 مخالفة، مقارنة بنحو 400 مخالفة في الدورة الماضية، معتبرا ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى الانضباط والالتزام بتعليمات الامتحان.



ولفت الحياصات إلى أن اتحانات طلبة الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام ستبدأ الخميس المقبل في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن والتربية الإسلامية، بمشاركة نحو 133 ألف طالب وطالبة، على أن تختتم في 30 تموز.









