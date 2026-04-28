التربية تحدد مواعيد الاختبار التقييمي للصف الثالث و الوطني للتاسع

الثلاثاء، 28-04-2026 12:39 م
الوكيل الإخباري-  قررت وزارة التربية والتعليم إجراء الاختبار التقييمي لطلبة الصف الثالث الأساسي، إلى جانب عقد الاختبار الوطني لطلبة الصف التاسع الأساسي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز أدوات القياس والتقويم ورفع جودة التعليم.اضافة اعلان


وبحسب كتاب صادر موجه إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة التي تضم الصفين الثالث الأساسي والتاسع الأساسي، فقد تقرر تنفيذ الاختبارات في مواعيد محددة خلال الفصل الدراسي الثاني.

ووفقاً للكتاب، يُعقد الاختبار التقييمي للصف الثالث الأساسي بتاريخ 10/05/2026، فيما يُعقد الاختبار الوطني للصف التاسع الأساسي بتاريخ 12/05/2026، وذلك خلال الفترة الصباحية في جميع المدارس المشمولة.

كما شدد الكتاب على ضرورة التزام المدارس بالتعليمات والإجراءات الناظمة لعقد الاختبارات، وتوفير البيئة المدرسية المناسبة التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة وعدالة بين الطلبة.
 
 


