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التربية تحدد موعد صرف مستحقات مدراء المدارس عن الدوام الصيفي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 12:34 م

الوكيل الإخباري-     رجح مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران صرف مستحقات مدراء المدارس عن الدوام الصيفي نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير .

واشار  لـ "الوكيل الإخباري"  ان صرف مستحقات مدراء المدارس ستتم بعد تحويل رواتب المعلمين الشهرية نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الحمران أنه يمكن لمدراء المدارس مراجعة البنوك واستلام رواتبهم فور اعلان الوزارة عبر صفحاتها الرسمية.

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