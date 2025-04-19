التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث

مهيبة بالراغبين بالتسجيل والمنافسة عدم الانسياق وراء تلك الروابط واعتماد الرابط الرسمي والوحيد والمجاني والذي نشرته الوزارة وهو موقع نظام الاستقطاب الخارجي في جهاز الخدمة المدنية ( https://applyjobs.spac.gov.jo )
وأكدت انه جرى اخطار وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الامن العام بتلك الروابط لمتابعتها والفبض على منشئيها.
وأهابت الوزارة بالراغبين للتقدم للإعلان عند الحاجة او الاستفسار التواصل مع الوزارة عبر الموقع الرسمي للوزارة وعدم التواصل مع جهات مجهولة تجنبا لتعرضهم للتضليل وللاحتيال وخسارة فرصتهم في المنافسة لعدم تسجيلهم عبر المنصة الرسمية .
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