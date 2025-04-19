السبت 2025-04-19 08:10 م
 

التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث

وزارة التربية
وزارة التربية
 
السبت، 19-04-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت وزارة التربية والتعليم، المتقدمين للإعلان المفتوح الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة، حول حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة لديها لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي في اعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعين، من روابط واعلانات وهمية احتيالية تزعم انها معتمدة وتطلب مبالغ مالية نظير تعبئة النماذج اضافة اعلان


مهيبة بالراغبين بالتسجيل والمنافسة عدم الانسياق وراء تلك الروابط واعتماد الرابط  الرسمي والوحيد والمجاني  والذي نشرته الوزارة وهو موقع نظام الاستقطاب الخارجي في جهاز الخدمة المدنية ( https://applyjobs.spac.gov.jo )

وأكدت انه جرى اخطار وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الامن العام بتلك الروابط لمتابعتها والفبض على منشئيها.

وأهابت الوزارة بالراغبين للتقدم للإعلان عند الحاجة او الاستفسار التواصل مع الوزارة عبر الموقع الرسمي للوزارة وعدم التواصل مع جهات مجهولة تجنبا لتعرضهم للتضليل وللاحتيال وخسارة فرصتهم في المنافسة لعدم تسجيلهم عبر المنصة الرسمية .
 
gnews

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