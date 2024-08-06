التربية تحسم الجدل : هذا موعد دوام المدارس

وجدد المصدر التأكيد على التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
واشار المصدر انه سيكون وفق الآتي: الأحد 11 / 8 / 2024 بدء دوام الهيئات التدريسية، ويوم الأربعاء والخميس 14-15/ 8 / 2024 تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم، ويوم الأحد 18 /8 / 2024 بدء دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول.
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات حول اختصار عدد ايام برنامج الفاقد التعليمي بالمدارس والتعديل على موعد بدء الدوام ، وهو الامر الذي نفاه المصدر .
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