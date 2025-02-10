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التربية: تحويل مستحقات مالية إلى البنوك لهذه الفئات

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محفظة نقود
الإثنين، 10-02-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عن تحويل مستحقات العاملين على حساب البرامج الآتية للبنوك:

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إضافي أردنيين

مسائي سوريين
مخيمات
رياض أطفال

 

وأضافت الوزارة أنه بإمكان المستحقين استلام المبالغ المالية من البنوك.

 
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