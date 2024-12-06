التربية تدعو آلاف المرشحين لاستكمال التدريب لغايات الترفيع (أسماء)

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم آلاف المرشحين للترفيع الوجوبي، وغير مستكملي التدريب، إلى استكمال التدريب لغايات الترفيع.
وذلك عبر منصة تدريب معهد الإدارة العامة لبرنامج "توجيه الموظف الجديد":
https://e-training.ipa.gov.jo
وحددت أن اسم المستخدم هو الرقم الوطني، وكلمة المرور هي: 123456 للجميع.
وعبر منصة تدريبية المعلمين لبقية البرامج التدريبية:
https://teachers.gov.jo
وحددت أن اسم المستخدم هو الرقم الوطني، وكلمة المرور: Moe@0000000000 (تُستبدل الأصفار بالرقم الوطني).
ونوهت بأنه لا يمكن ترفيع أي موظف إلا في حال استكماله التدريب للدورتين التدريبيتين.
وأشارت إلى أن المجازين المرشحين للترفيع، عليهم استكمال الدورات في حال المباشرة قبل صدور قرار الترفيعات.
وتاليًا ملف بأسماء آلاف الموظفين المرشحين للترفيع الوجوبي لعام 2024:
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