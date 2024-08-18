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التربية تدعو أولياء الأمور لتسجيل الطلبة في برنامج التعليم الاستدراكي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 18-08-2024 09:29 م
الوكيل الإخباري-    دعت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مديرياتها للتواصل مع أولياء أمور الأطفال غير الملتحقين بالتعليم النظامي لحثهم على التسجيل في برنامج التعليم الاستدراكي.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، طالبت الوزارة مديرياتها بضرورة الإعلان عن البرنامج على صفحات التواصل الاجتماعي للمدارس أو من خلال الوسائل والطرق المناسبة، والذي يستهدف الأطفال (الأردنيين وغير الأردنيين) غير الملتحقين بالتعليم النظامي، مؤكدة أن التسجيل سيتم من خلال أقسام التعليم العام في المديريات.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "التعليم الاستدراكي" يوفر للدارسين بدل مواصلات وتغذية.

ويهدف البرنامج إلى توفير التعليم الأساسي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، ضمن الفئة العمرية 9-12 عاما، حيث يعتبر فرصة تعويضية عبر 3 مستويات تعليمية مكثفة للصفوف الأساسية الـ6 الأولى، على مدار 3 سنوات دراسية، كما يعالج البرنامج مشكلة التسرب من التعليم النظامي للحد من نسب الأمية وعمل الأطفال.
gnews

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