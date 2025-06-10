التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم

أولاً: الكفايات المعرفية التخصصية وتعطى 50% من العلامة الكلية.
ثانيًا: الكفايات التربوية العامة وتعطى 20% من العلامة الكلية.
ثالثًا: الكفايات الوظيفية العامة وتعطى 20% من العلامة الكلية.
رابعًا: الكفايات المهنية للتخصص وتعطى 10% من العلامة الكلية.
لمعرفة الإسم وموعد ووقت الجلسة واسم القاعة، يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: (انقر هنا)
ونوهت الوزارة بأن الإعلانات التي تم التقديم عليها من خلال نظام الاستقطاب الخارجي(الإعلان المفتوح) بتاريخ 20/4/2025 ولغاية 28/4/2025 و 7/5/2025 ولغاية 15/5/2025 سوف يتم تحديد موعد الاختبار التنافسي لمن انطبقت عليهم شروط إشغالها خلال الفترة القادمة.
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