الثلاثاء 2025-06-10 08:18 م
 

التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 10-06-2025 07:08 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين وفقًا لأسس الإستقطاب والترشيح من مخزون طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة لعام 2025 لغايات التعيين لإشغال وظيفة (معلم) لحملة مؤهل البكالوريوس من التخصصات التالية(التربية الرياضية، علم الحاسب الآلي، إدارة الأعمال) بالإضافة إلى تخصصات برنامج الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين، الحضور للإختبار التنافسي الإلكتروني الذي سيعقد في مركز تقييم الكفايات/ في مبنى هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في طبربور- شارع الأقصى وفقًا للكفايات الآتية:اضافة اعلان


أولاً: الكفايات المعرفية التخصصية وتعطى 50% من العلامة الكلية.

ثانيًا: الكفايات التربوية العامة وتعطى 20% من العلامة الكلية.

ثالثًا: الكفايات الوظيفية العامة وتعطى 20% من العلامة الكلية.

رابعًا: الكفايات المهنية للتخصص وتعطى 10% من العلامة الكلية.

لمعرفة الإسم وموعد ووقت الجلسة واسم القاعة، يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: (انقر هنا)

ونوهت الوزارة بأن الإعلانات التي تم التقديم عليها من خلال نظام الاستقطاب الخارجي(الإعلان المفتوح) بتاريخ 20/4/2025 ولغاية 28/4/2025 و 7/5/2025 ولغاية 15/5/2025 سوف يتم تحديد موعد الاختبار التنافسي لمن انطبقت عليهم شروط إشغالها خلال الفترة القادمة.
 
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