التربية ترعى اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025" في جميع المراكز المشاركة، التي شملت 86 مدرسة موزعة على 43 مديرية تربية وتعليم في مختلف مناطق المملكة.

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