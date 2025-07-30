التربية ترعى اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، أكد مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات، خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة طارق بن زياد الأساسية التابعة لمديرية تربية لواء الجامعة، بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تمثلت في تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية وغرس قيم المواطنة الصالحة واستثمار طاقات الطلبة في أنشطة مفيدة وتعزيز الثقة بينهم وإبعادهم عن المؤثرات السلبية، إضافة إلى تمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال ممارسة أنشطة ثقافية، وتطوعية ورياضية وكشفية وفنية وسياحية وتمكينهم من أساليب الحوار وثقافة تقبل الرأي الآخر واحترام وجهات النظر المختلفة وبناء وتعزيز السلوكيات والقيم الداعمة للبيئة التعليمية الآمنة.
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