التربية ترفع عقوبة الحرمان في التوجيهي وترجح اعلان النتائج في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- رجّح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الأربعاء، إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكدا أن إعلان النتائج يحتاج إلى ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

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وقال شحادة الأربعاء، إن تصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، يبدأ مباشرة بعد انتهاء الامتحان الأول، بهدف استخراج النتائج بأسرع وقت ممكن ولضمان دقة النتائج بنسبة 100%.



وأضاف شحادة، أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات لعقد الامتحان، وذلك لضمان توفير البيئة المريحة للطلبة، مبينا وجود فرق في مديريات التربية كافة عكفت منذ أشهر على اختيار المراكز الامتحانية المناسبة وتوفير كافة المستلزمات الذي يحتاجها الطلبة سواء من إنارة وتكييف وتهوية ومياه شرب وقرطاسية ولوحات إرشادية.



وبين شحادة، أن الوزارة حريصة على سلامة الامتحانات حيث إنها وجّهت العديد من الرسائل الإرشادية تحث الطلبة على الحضور مبكرا قبل الامتحان خاصة في اليوم الأول.

ودعا شحادة الطلبة إلى تجنب إحضار أجهزة الاتصال والساعات الذكية خلال امتحانات التوجيهي، مشيرا إلى وجود إجراءات عديدة لضبط الامتحانات من الغش.



وأوضح أن الوزارة عملت على تعديل التعليمات الناظمة للامتحان لتصبح عقوبة تصوير ورقة الامتحان وإرسالها خارج القاعة إلى حرمان عامين كاملين بدلا من عام واحد.



وقال شحادة، إنه في ضوء ارتفاع المخالفات خلال امتحان التوجيهي تم رفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات لحاملين الهواتف داخل غرف الامتحانات، وأضاف: "نعتقد أن هذا الإجراء يعتبر إجراء رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بامتحان الثانوية أو المساس بسمعة الامتحان ".