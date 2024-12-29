"التربية" تشارك بمهرجان مرتيل في المغرب

الوكيل الإخباري- استعرض مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، خلال مشاركة الوزارة في فعاليات مهرجان مرتيل الـ18 في المغرب، الذي يستمر لغاية الأول كانون الثاني المقبل، دور المسرح المدرسي في صقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم التربوية.

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