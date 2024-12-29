"التربية" تشارك بمهرجان مرتيل في المغرب

وأكد الدكتور الطويقات في بيان اليوم الأحد، أن المسارح المدرسية أداة تعليمية تعزز الثقة بالنفس والتفكير الناقد والعمل الجماعي، ويساهم في تحويل العملية التعليمية إلى تجربة تفاعلية ممتعة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي للمسرح في التعبير الإبداعي للطلبة وبناء الحوار الإيجابي مع معلميهم.
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