التربية تشدد على الحد من ظاهرة الغياب غير المبرر

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره كذلك مدراء الإدارات في مركز الوزارة ومدراء التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، عددًا من القضايا التربوية أبرزها ؛ توزيع طلبة الصف التاسع إلى المسارين الأكاديمي والمهني، وطلبة الصف الحادي عشر على حقول المسار الأكاديمي، واستعدادات امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز المراكز الامتحانية، والتعليم المهني، والبنية التحتية للمدارس، وتذويب الزوائد من المكلفين إداريًا، وتعليمات الدوام المدرسي، والانضباط الطلابي.
وشدد الدكتور محافظة، على أهمية المتابعة من قبل مدراء التربية والتأكد من المواظبة على الدوام لجميع الطلبة، خاصة طلبة الثانوية العامة، بهدف الحد من ظاهرة الغياب غير المبرر والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية دور مدراء التربية والمدراء المختصين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ومساعديهم في ضبط العملية التعليمية.
ولفت إلى أهمية دور المرشد التربوي في المدارس، وأقسام الإرشاد في المديريات، وضرورة إشراك المجتمع المحلي ومجالس التطوير في تحسين وتجويد العملية التعليمية.
وأكد أن التعليم المهني بدأ يحقق سمعة جيدة، حيث شهد زيادة في الإقبال على تخصصاته، مشيرًا إلى توجه المدارس الخاصة لفتح شعب في هذا المسار التعليمي الذي تسعى الوزارة لرفع نسبة الملتحقين به من الطلبة مستقبلا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
كما أكد أهمية إيلاء مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الماضي، كل الاهتمام؛ لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية، وتعميق الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة تجاه مدارسهم، وتعزيز هذه الثقافة بين الطلبة.
وبين أن الوزارة أعدت دليلًا مرجعيًا لهذه المبادرة، وستقوم بعمل مسابقة خاصة بهذه المبادرة على مستوى أقاليم المملكة، وتخصيص جوائز مالية قيمة للمدارس الفائزة بها.
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