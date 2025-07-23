التربية : تصحيح جميع مباحث "التوجيهي" وهذا شرط اعلان موعد النتائج

الوكيل الإخباري- أنهت فرق تصحيح امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في وزارة التربية والتعليم، عملية التصحيح لجميع مباحث الامتحان، فيما باشرت الكوادر المعنية بالوزارة بعملية تفتيش وتدقيق أوراق ودفاتر إجابات الامتحان عملها، وفقا لمدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

اضافة اعلان



وقال شحادة الأربعاء، إن كوادر إدارة الامتحانات أنهت عملية التصحيح وإدخال العلامات وتعمل حاليا على إجراء عمليات التدقيق والمطابقة، مضيفا أن الوزارة "لن تحدد موعد إعلان النتائج، إلا بعد التأكد من انتهاء إجراءات التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات، قبل الاستخراج النهائي للنتائج".



وأضاف أن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة، إذ أن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر بما يضمن حقوق الطلبة.