التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي المسائي

ودعت الوزارة المعلمين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم اعتبارا من يوم غد الخميس.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها
-
38 مدرسة حكومية جديدة في عمان
-
الحكومة: خصم 20% على "المسقفات" لمن يسدد قبل نهاية العام
-
المومني: السندات الحكومية من أفضل استثمارات صندوق الضمان الإجتماعي
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
-
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم