التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي المسائي

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين المسائية (راتب شهري 8 + 9) للبنوك اليوم.

ودعت الوزارة المعلمين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم اعتبارا من يوم غد الخميس.

 
 
