التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي المسائي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين المسائية (راتب شهري 8 + 9) للبنوك اليوم.

