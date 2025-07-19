التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025

01:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738710 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025 في جميع مراكز وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم، يشارك في البرنامج، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2017، نحو 17 ألف طالب وطالبة من الصف التاسع الأساسي، من طلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث الدولية، من جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والمنظمات والهيئات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.



وأعربت مديرة التربية والتعليم للواء ناعور، هيفاء الخريشة، خلال الحفل الذي أُقيم في مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء، عن سعادتها باستضافة المدرسة لحفل إطلاق هذا البرنامج الوطني، بكل ما يشتمل عليه من معانٍ ومضامين تبعث على الفخر والاعتزاز.



وبيّنت أن هذا البرنامج الوطني يشتمل على مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمهارات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى استثمار طاقات الطلبة وأوقاتهم لتنعكس إيجابًا على سلوكهم، عن طريق إكسابهم مجموعة من المهارات والأنشطة والفعاليات التي تعزز بناء الذات لديهم، وتعزيز قدراتهم من خلال الحوار وتقبل المهارات الحياتية والأنشطة الرياضية والكشفية والثقافية والفنية.



وأضافت أن الفعاليات تشتمل كذلك على محاضرات توعوية تشمل محاضرات التعليم المهني (BTEC)، ومحاضرات برنامج حقق، إضافة إلى محاضرات دينية بالتشارك مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج على مستوى المديرية، فإن البرنامج الذي يستهدف طلبة الصف التاسع الأساسي من الذكور والإناث؛ يُطبق بمشاركة مدرستين من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الـ42 والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، إحداهما للذكور والأخرى للإناث، بواقع 200 طالب أو طالبة في كل مركز.



ويتضمن البرنامج اليومي أنشطة ومهارات كشفية/إرشادية، ورياضية، وأنشطة ثقافية وفنية، وقيم مبادرة "حقق"/مؤسسة ولي العهد، وخطة النهوض الوطني (القوات المسلحة الأردنية)، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومركز الأميرة هيا الثقافي، وخدمة مجتمعية وعمل تطوعي.