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التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 17-11-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري-    رعى مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات حفل إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية الدورة التاسعة عشرة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

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ونقل الدكتور الطويقات في كلمته خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في مخيم شهداء معركة الكرامة الكشفي الدائم في الشونة الجنوبية اليوم الأحد، تحيات وزير التربية والتعليم للحضور، مبينًا أن هذه الدورة من الجائزة التي انطلقت دورتها الأولى عام 2005 تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة لأبنائنا وبناتنا الطلبة.


وأشار إلى أن الدورة التاسعة عشرة من الجائزة تشهد مشاركة نحو (٨٥٠،٠٠٠) ألف طالب وطالبة من جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث.


وأوضح أهمية هذه الجائزة في تأكيد بناء الثقة بالنفس، وتأكيد التحدي مع الذات بحيث يمتلك الطالب ثقافة صحية بمستوى عال من المهارة وتنميتها، مبينا أن هذه الجائزة تعد محوراً مهماً يتيح للطلبة تحقيق التوازن من خلال إعداد طالب منتم معتز بوطنه وقيادته الهاشمية، داعيا إلى دعم الجهود، ونشر ثقافة النشاط الرياضي الذي يفتح لطلبتنا آفاق المنافسة والإبداع.


وفي ختام الحفل الذي حضره عدد كبير من المسؤولين التربويين وأبناء الأسرة التربوية والطلبة، أوقد الدكتور الطويقات الشعلة معلنًا انطلاقة الجائزة في دورتها التاسعة عشرة.

 
gnews

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