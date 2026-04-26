التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز

ب
الأحد، 26-04-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري- أكّدت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، خلال افتتاحها مهرجان الإبداع والتميز، أهمية ترسخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوسهم.

جاء ذلك خلال افتتاحها المهرجان الذي أقيم في مدرسة حسبان الثانوية للبنات ضمن احتفالات الأسرة التربوية في مديرية تربية وتعليم لواء ناعور بالمناسبات الوطنية وفي مقدمتها ذكرى معركة الكرامة ويوم العلم الأردني، بحضور مديرة تربية اللواء هيفاء الخريشا.


وأشارت الشخاترة إلى دور المهرجان في صقل شخصية الطلبة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، مشيدة بجهود مدرسة حسبان الثانوية للبنات ومديرية التربية في دعم الإبداع، وتوفير بيئة تعليمية حاضنة للتميز.


وتنوعت فعاليات المهرجان لتشمل معارض وطنية وفنية ودينية وعلمية وتراثية، عكست مستوى الإبداع والتميز لدى الطالبات، وأبرزت اعتزازهنّ بتاريخ الأردن وهويته الوطنية.

 
 


ل

شؤون برلمانية توصية بتمديد إعفاء الشقق السكنية فوق 150 مترا بخصم 50% من الرسوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

أخبار محلية الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

ب

أخبار محلية الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا

ب

تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

عربي ودولي تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

ي

أخبار الشركات شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها



 
 






