التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز

الوكيل الإخباري- أكّدت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، خلال افتتاحها مهرجان الإبداع والتميز، أهمية ترسخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوسهم.

جاء ذلك خلال افتتاحها المهرجان الذي أقيم في مدرسة حسبان الثانوية للبنات ضمن احتفالات الأسرة التربوية في مديرية تربية وتعليم لواء ناعور بالمناسبات الوطنية وفي مقدمتها ذكرى معركة الكرامة ويوم العلم الأردني، بحضور مديرة تربية اللواء هيفاء الخريشا.



وأشارت الشخاترة إلى دور المهرجان في صقل شخصية الطلبة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، مشيدة بجهود مدرسة حسبان الثانوية للبنات ومديرية التربية في دعم الإبداع، وتوفير بيئة تعليمية حاضنة للتميز.