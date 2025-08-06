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التربية تعقد الخميس مؤتمرا عند السادسة مساء للإعلان عن نسب نجاح وأوائل "التوجيهي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس، الموافق 7/8/2025، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل.

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ويعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني.

 
 
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