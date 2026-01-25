التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

وهنأت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، الفائزين خلال إعلان نتائج القرعة الذي جرى في مبنى الوزارة الزملاء الفائزين، داعية إياهم إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، كما تمنت لهم السلامة والقبول.
يذكر أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، كان قد قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مضاعفة عدد الحجاج المخصصة لبعثة المعلمين لموسم حج 1447 هـ من 60 إلى 120 حاجا بما فيهم محارم الإناث وزوجات المعلمين.
