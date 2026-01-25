التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة، التي أجرتها اليوم الأحد، عبر صفحتها على الفيسبوك.

وهنأت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، الفائزين خلال إعلان نتائج القرعة الذي جرى في مبنى الوزارة الزملاء الفائزين، داعية إياهم إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، كما تمنت لهم السلامة والقبول.