الأحد 2026-01-25 02:27 م

التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 25-01-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة، التي أجرتها اليوم الأحد، عبر صفحتها على الفيسبوك.

اضافة اعلان


وهنأت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، الفائزين خلال إعلان نتائج القرعة الذي جرى في مبنى الوزارة الزملاء الفائزين، داعية إياهم إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، كما تمنت لهم السلامة والقبول.


يذكر أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، كان قد قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مضاعفة عدد الحجاج المخصصة لبعثة المعلمين لموسم حج 1447 هـ من 60 إلى 120 حاجا بما فيهم محارم الإناث وزوجات المعلمين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تفاهم أميركي - إسرائيلي لفتح معبر رفح

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

هن

تكنولوجيا تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

فا

فن ومشاهير مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

ل

أخبار محلية جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

ا

فن ومشاهير جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو



 






الأكثر مشاهدة