التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025

ودعت الوزارة المعلمين الواردة أسماؤهم في هذه الدفعة إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم، في مبنى الوزارة بمنطقة العبدلي، ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 17 آب المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، مع ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة.
كما دعت الوزارة المعلمين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم قبل تاريخ 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، محذّرة من أن عدم المراجعة خلال المهلة المحددة سيُسقط حقهم في الحصول على القرض، مع إعادة اشتراكاتهم فقط دون أحقية الاستفادة من التمويل.
وتاليا الأسماء:
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