الإثنين 2025-07-28 03:50 م
 

التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 28-07-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة التربية والتعليم، دفعة جديدة من أسماء المعلمين المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2025، حيث بلغ عددهم 348 مرشحاً.

ودعت الوزارة المعلمين الواردة أسماؤهم في هذه الدفعة إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم، في مبنى الوزارة بمنطقة العبدلي، ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 17 آب المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، مع ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة.

اضافة اعلان


كما دعت الوزارة المعلمين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم قبل تاريخ 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، محذّرة من أن عدم المراجعة خلال المهلة المحددة سيُسقط حقهم في الحصول على القرض، مع إعادة اشتراكاتهم فقط دون أحقية الاستفادة من التمويل.


وتاليا الأسماء:

 


Image1_720252814954146000742.jpg
Image2_720252814954146000742.jpg
Image3_720252814954146000742.jpg
Image4_720252814954146000742.jpg
Image1_7202528141056575714075.jpg
Image2_7202528141056575714075.jpg
Image3_7202528141056575714075.jpg
Image4_7202528141056575714075.jpg
Image1_7202528141112883104069.jpg
Image2_7202528141112883104069.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الأمارات

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030

5

تكنولوجيا هواتف أندرويد أداة فعالة في الكشف المبكر عن الزلازل

أوراق نقدية من الدينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام

ن

طب وصحة التعلق المفرط: عندما يتحوّل التركيز إلى عبء نفسي

ن

المرأة والجمال صيحة المناكير الشفاف تعود بقوة هذا الصيف

الإصلاح والتأهيل" تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بخيمة لعرض منتجات نزلاء المراكز

أخبار محلية عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

3ث

طب وصحة 5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة



 
 





الأكثر مشاهدة