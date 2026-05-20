الأربعاء 2026-05-20 03:52 م

التربية تعلن إتاحة أرقام جلوس طلبة الحادي عشر لامتحان التوجيهي - رابط

الأربعاء، 20-05-2026 03:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة أرقام الجلوس الإلكترونية لطلبة الصف الحادي عشر المسجلين للجزء الأول من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للامتحانات.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني: exams.moe.gov.jo، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد، للاطلاع على رقم الجلوس، واسم قاعة الامتحان، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي تم تسجيلها.


وأكدت الوزارة ضرورة تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي خطأ، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب عبر الخانة المخصصة على الصفحة ذاتها.


وأوضحت أن آخر موعد لتقديم طلبات التصويب هو مساء يوم الأحد الموافق 24 أيار 2026، متمنيةً للطلبة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

 
 


