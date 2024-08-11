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"التربية" تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

الأحد، 11-08-2024 06:27 م

الوكيل الإخباري-   استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025، والإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد.


وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، إن الكوادر التعليمية باشرت اليوم الأحد دوامها في مدارس المملكة التابعة للوزارة، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات استقبال الطلبة من حيث توريد الكتب وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.


وبينت الشخاترة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة أتمت تعين قرابة 3 آلاف معلم ومعلمة من خريجي دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين، وكذلك تم تعيين 905 معلمين ومعلمات على برنامج (BTEC) .


وأكدت أن عدد المدارس الجديدة المتوقع استلامها خلال الأيام المقبلة بلغ 20 مدرسة في عدد من المحافظات، فيما بلغ عدد المدارس التي تم طرح عطاءات لإضافة غرف صفية 24 مدرسة وبتكلفة إجمالية 6 ملايين دينار، بينما بلغت أعداد عطاءات الصيانة 371 عطاء شملت 473 مدرسة على مستوى المملكة وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 15 مليون دينار.



gnews

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