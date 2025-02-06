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التربية تعلن المديريات التي اعلنت عطلة في مدارسها اليوم (أسماء)

وزارة التربية
وزارة التربية
الخميس، 06-02-2025 06:32 ص
الوكيل الإخباري-  اعلنت وزارة التربية صباح اليوم الخميس انه  في ظل استمرار تأثير المنخفض الجوي على الأردن تمَّ تفويض مدراء التربية في المحافظات والألوية باتخاذ قرار تعليق دوام المدارس ليوم الخميس (6/ 2/ 2025)، وفقًا لتطورات الحالة الجوية في كل منطقة، وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.اضافة اعلان


وفيما يلي المديريات التي قررت تعليق الدوام في المدارس، وتأخير دوام موظفي المديرية للساعة 9:00:

مديرية تربية عجلون
مديرية تربية لواء الشوبك
مديرية تربية لواء المزار الجنوبي
مديرية تربية لواء البترا
مديرية تربية الأغوار الجنوبية
مديرية تربية منطقة الطّفيلة
مديرية تربية لواء بصيرا
مديرية تربية البادية الجنوبية
مديرية تربية منطقة معان
مديرية تربية منطقة الكرك
مديرية تربية منطقة القصر
 
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