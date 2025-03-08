التربية تعلن بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اعتبارا من الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، وذلك بدءًا من صباح يوم الأحـد الموافق 9/3/2025 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 27/3/2025، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وستكون إجراءات التسجيل حسب التالي:

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الطلبة النظاميون، سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل.



طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2025، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل، أما الطلبة الموجودون خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.



الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



وعلى الطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:



1- صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

2- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

3- صورة عن وثيقة خدمة العلم للمشتركين الذكور الأردنيين الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم.

4- لطلبة الدراسة الخاصة الجدد: الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.



علمًا بأن رسوم الاشتراك حسب التالي:

(20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية.

(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.



للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة): (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.