التربية تُعلن جدول امتحانات التوجيهي التكميلي

ويبدأ أول أيام الامتحانات يوم السبت الموافق 27 كانون الأول 2025، وتُختتم يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني 2026.
وتبدأ الجلسة الأولى يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر .
-
أخبار متعلقة
-
الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء يوم الجمعة
-
الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني
-
بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي
-
وزير المياه والري يستقبل سفيرة الجمهورية التشيكية لدى المملكة