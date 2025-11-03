التربية تُعلن جدول امتحانات التوجيهي التكميلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2025.

ويبدأ أول أيام الامتحانات يوم السبت الموافق 27 كانون الأول 2025، وتُختتم يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني 2026.



وتبدأ الجلسة الأولى يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر .